



Ливан: война в Украине ускорила заключение соглашения с Израилем

Война в Украине, с которой связан рост спроса на природный газ во всем мире, помогла ускорить заключение соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем при посредничестве США.

По данным АР, такое заявление сделал ливанский законодатель, связанный с "Хизбаллой", Гебран Бассил, против которого США ввели санкции.

По его словам, соглашение поможет обеспечить стабильность в Восточном Средиземноморье.

"Хотя это соглашение не является процессом нормализации с Израилем, но оно помогает нам восстановить стабильность в регионе, куда нам нужно привлекать инвесторов", — сказал он.