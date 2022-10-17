Новости » Политика
Ливан: война в Украине ускорила заключение соглашения с Израилем
17.10.2022 22:59 Алина Груднева

Ливан: война в Украине ускорила заключение соглашения с Израилем

Война в Украине, с которой связан рост спроса на природный газ во всем мире, помогла ускорить заключение соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем при посредничестве США.

 
По данным АР, такое заявление сделал ливанский законодатель, связанный с "Хизбаллой", Гебран Бассил, против которого США ввели санкции.
 
По его словам, соглашение поможет обеспечить стабильность в Восточном Средиземноморье.
 
"Хотя это соглашение не является процессом нормализации с Израилем, но оно помогает нам восстановить стабильность в регионе, куда нам нужно привлекать инвесторов", — сказал он. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы