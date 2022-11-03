



Ливан: США дали гарантии, что Нетаниягу не сможет выйти из "морской сделки"

Ливан получил гарантии от США о том, что Израиль поз руководством Биньямина Нетаниягу не сможет выйти из соглашения по демаркации морской границы.

По данным AFР, об этом сказал заместитель председателя Национальной ассамблеи Ливана Ильяс Бу-Сааб.

"Мы получили от США гарантии того, что эту сделку нельзя будет легко отменить. Если Нетаниягу захочет выйти из сделки, то он выйдет из соглашения с США", — сказал политик.

По его словам, Вашингтон предупреждал, что выход любой из сторон будет иметь большие последствия для обеих стран.

"Когда Нетаниягу говорит, что хочет выйти из сделки, это означает, что он столкнется с международным сообществом", — добавил он.