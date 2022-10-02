



Ливан: проект соглашения с Израилем - "позитивный"

Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем, подготовленный при посредничестве США, является "позитивным", но его необходимо изучить, прежде чем будет дан окончательный ответ.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на отчет Reuters.



Ранее президент Ливана Мишель Аун объявил, что Бейрут получил письмо от американского посредника Амоса Хохштейна относительно предложений о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем.



Посольство США в Бейруте сообщило, что посол Дороти Ши встречалась с президентом Мишелем Ауном, Берри и премьер-министром Наджибом Микати, "чтобы представить предложение США по окончательному соглашению о линии морской границы".



Берри, являющийся союзником "Хизбаллы" и одним из самых влиятельных ливанских политиков, заявил газете "А Шарк аль-Авсат", что проект окончательного соглашения является "позитивным". Он считает, что проект "в принципе отвечает требованиям Ливана".



Однако Берри отметил, что соглашение состоит из 10 страниц и составлено на английском языке, и "потребует изучения, прежде чем будет дан окончательный ответ на него".



Лидер террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла также прокомментировал получение письма от американского посредника. В своем заявлении он подчеркнул, что это "очень важный шаг", и ближайшие дни будут иметь решающее значение.