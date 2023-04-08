Ливан пожаловался на Израиль в ООН
Ливанская делегация в ООН подала жалобу на Израиль в Совет Безопасности.
"Мы считаем Израиль ответственным за последствия любой эскалации, которая может произойти на юге Ливана", — сказано в документе.
В четверг, с территории Ливана север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по позициям террористов на юге страны.
Официальные лица Израиля подчеркнули, что правительство Ливана несет ответственность за все атаки, совершаемые с его территории.
Министерство иностранных дел призвало Совбез ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел.