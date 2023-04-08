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Ливан пожаловался на Израиль в ООН
08.04.2023 19:42 Алина Груднева

Ливан пожаловался на Израиль в ООН

Ливанская делегация в ООН подала жалобу на Израиль в Совет Безопасности.

"Мы считаем Израиль ответственным за последствия любой эскалации, которая может произойти на юге Ливана", — сказано в документе.

В четверг, с территории Ливана север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по позициям террористов на юге страны.

Официальные лица Израиля подчеркнули, что правительство Ливана несет ответственность за все атаки, совершаемые с его территории.

Министерство иностранных дел призвало Совбез ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел.

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