



Ливан пожаловался на Израиль в ООН

Ливанская делегация в ООН подала жалобу на Израиль в Совет Безопасности.



"Мы считаем Израиль ответственным за последствия любой эскалации, которая может произойти на юге Ливана", — сказано в документе.



В четверг, с территории Ливана север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по позициям террористов на юге страны.



Официальные лица Израиля подчеркнули, что правительство Ливана несет ответственность за все атаки, совершаемые с его территории.



Министерство иностранных дел призвало Совбез ООН осудить Ливан и ХАМАС за ракетный обстрел.