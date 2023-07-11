



Ливан потребовал демаркации всей сухопутной границы с Израилем



Саудовская газета Al-Sharq Al-Awsat опубликовала сегодня утром, 11 июля, ссылаясь на свои источники в Ливане, подробности о попытках урегулирования в районе Хар Дов.



Ливанская сторона проинформировала UNIFIL во время встречи по вопросу о палатках Хизбаллы на израильской территории о том, что необходимо начать процесс демаркации всей сухопутной границы.





Это произошло после того, как вчера премьер-министр Ливана Наджиб Микати встретился с командующим UNIFIL на юге Ливана Арольдо Лазаро в присутствии министра иностранных дел Ливана Абдуллы Абу Хабиба. По итогам встречи министр сообщил, что они обсудили ситуацию с безопасностью на юге Ливана и получили от израильской стороны требование убрать палатки Хизбаллы.



По словам Хабиба, "наш ответ заключался в том, что мы хотим, чтобы Израиль вывел свои войска с севера от деревни Раджар, которая считается ливанской территорией. Мы, со своей стороны, зафиксировали 18 израильских нарушений на границе".



В Ливане говорят об инициативах, в рамках которых было предложено эвакуировать позиции Хизбаллы в обмен на отвод израильских войск с севера от деревни Раджар, где было возведено ограждение из колючей проволоки. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили газете, что переговоры не привели к соглашениям и остались в рамках предложений или точек зрения. Также не поднимался вопрос о передаче позиций Хизбаллы ливанской армии.























