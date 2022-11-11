



Ливан не смог избрать нового президента в пятый раз

Парламент Ливана в четверг снова не смог избрать нового президента.



Это уже пятый раз, когда парламенту не удалось избрать преемника бывшего президента Мишеля Ауна, срок полномочий которого истек 31 октября. Об этом сообщает "Синьхуа".



Как отмечается, ни один кандидат не смог набрать необходимое большинство голосов. В голосовании приняли участие 108 депутатов из 128.



Спикер палаты представителей Ливана призвал провести еще одну парламентскую сессию 17 ноября для избрания нового президента.