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Ливан: "Нападение на Газу задержало переговоры с Израилем о границах"
12.08.2022 19:19 Ольга Белозерова

Ливан: "Нападение на Газу задержало переговоры с Израилем о границах"

Вице-спикер Ливана Элиас Бу Сааб, что "последняя агрессия Израиля против Газы" задержала переговоры страны с Израилем о демаркации морских границ.

Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.

"Время переговоров не бесконечно. Чем ближе мы подходим к сентябрю, тем критичнее становится время. Чтобы сохранить стабильность, все должно закончиться до сентября", - заявил Элиас Бу Сааб. 

Вице-спикер отметил: "Посланник США посетил Израиль только в тот день, когда покинул Бейрут".

 

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