



Ливан: "Нападение на Газу задержало переговоры с Израилем о границах"

Вице-спикер Ливана Элиас Бу Сааб, что "последняя агрессия Израиля против Газы" задержала переговоры страны с Израилем о демаркации морских границ.



Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.



"Время переговоров не бесконечно. Чем ближе мы подходим к сентябрю, тем критичнее становится время. Чтобы сохранить стабильность, все должно закончиться до сентября", - заявил Элиас Бу Сааб.



Вице-спикер отметил: "Посланник США посетил Израиль только в тот день, когда покинул Бейрут".



