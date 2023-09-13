



Ливан и Израиль при участии UNIFIL обсудили демаркацию сухопутной границы

Ливанская армия объявила в 13 сентября, что накануне состоялась трехсторонняя встреча между Ливаном, Израилем и UNIFIL по обсуждению демаркации сухопутной границы между двумя странами, но “стороны не пришли к соглашению”.



“В Накуре состоялась трехсторонняя встреча под руководством командующего UNIFIL генерал-майора Арольдо Лазаро и в присутствии делегации офицеров ливанской армии для обсуждения 13 пунктов, на которые претендует Ливан. В результате встречи соглашение достигнуто не было", – говорится в заявлении.

Представитель UNIFIL Андреа Тененти сообщил, что “обсуждения, которые проходят на трехсторонних встречах, являются конфиденциальными”. Однако он отметил, что "сообщения СМИ содержат предположения, которые не совсем точно отражают имевшие место дискуссии".



“Подобные сообщения, основанные на неподтвержденных слухах, могут поставить под угрозу достигнутый к настоящему времени прогресс в снижении напряженности и продвижении обсуждения нерешенных вопросов вдоль “голубой линии”, – добавил Тененти.



Ливан утверждает, что его границы были демаркированы в 1923 году на основании соглашения Поле-Ньюкомба между правительствами Великобритании и Франции. После вывода израильских войск из Ливана в 2000 году ООН провела демаркационную линию между ними, известную как “Голубая линия”. Однако есть 13 спорных пунктов, которые не были отмечены этой “голубой линией”, расположенные в трех деревнях – Гаджар, Кфар-Шуба и фермах Шебаа.