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Литва запретила россиянам покупать недвижимость
04.04.2023 13:02 Алина Груднева

Литва запретила россиянам покупать недвижимость

Сейм Литвы запретил гражданам Российской Федерации приобретать в стране недвижимость.

Об этом сообщает Reuters.

Такой запрет в Литве объяснили риском национальной безопасности. Он не будет распространяться на граждан РФ, которым официально разрешено проживание в стране. Запрет будет действовать до 2024 года.

Кроме того, в Литве прекратили выдачу новых виз россиянам и белорусам. По словам заместителя министра иностранных дел Юргиты Нелюпсиене, подавляющее большинство граждан РФ поддерживают военные действия в Украине и не принимают никаких мер для прекращения агрессии, "потому они разделяют ответственность".
 

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