



Литва запретила россиянам покупать недвижимость

Сейм Литвы запретил гражданам Российской Федерации приобретать в стране недвижимость.



Об этом сообщает Reuters.



Такой запрет в Литве объяснили риском национальной безопасности. Он не будет распространяться на граждан РФ, которым официально разрешено проживание в стране. Запрет будет действовать до 2024 года.



Кроме того, в Литве прекратили выдачу новых виз россиянам и белорусам. По словам заместителя министра иностранных дел Юргиты Нелюпсиене, подавляющее большинство граждан РФ поддерживают военные действия в Украине и не принимают никаких мер для прекращения агрессии, "потому они разделяют ответственность".

