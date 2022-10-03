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Литва высылает временного поверенного в делах России
03.10.2022 13:44 Юлия Фрилис

Литва высылает временного поверенного в делах России

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики.

"Третьего октября в МИД Литвы был вызван представитель посольства России в Литве, ему вручена нота, в соответствии с которой временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата. Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней", - говорится в сообщении.

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