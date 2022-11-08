



Литва сделала предупреждение о стремлениях России в Европе

Россия хочет лишить суверенитета всю Центральную Европу.

Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

"Россия не воспринимает независимость центральноевропейских государств", - отметила она.

По словам представителя литовского внешнеполитического ведомства, российская агрессия является следствием не одних лишь стремлений президента РФ Владимира Путина, что делает проблему "еще более сложной".

"Мы были правы, когда предупреждали Запад о России. Мы десятилетиями предупреждали Запад, что Россия - это не партнер, не конкурент и даже не противник. Россия - это экзистенциальная угроза", - отметила дипломат.