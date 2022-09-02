



Литва предлагает на постоянной основе разместить на ЗАЭС полицейские силы ООН

Литва предлагает на постоянной основе разместить на ЗАЭС полицейские силы ООН...



Страна выступает за создание долговременной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС и чтобы полицейские силы ООН обеспечивали ее физическую безопасность. Об этом сообщил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас.



Как сообщил МИД Литвы, чиновник предложил разместить постоянные полицейские силы Организации на Запорожской атомной электростанции.



"Российские военные контролируют и используют для военных целей одну из четырех атомных электростанций в Украине (наибольшую в Европе Запорожскую АЭС). Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных стран мира", – подчеркнул Арунас Паулаускас. И добавил, что Литва готова активно участвовать в такой полицейской миссии ООН и направить своих правоохранителей.



