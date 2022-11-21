



Литва пока отложила передачу Украине ЗРК NASAMS

Литва после инцидента в Польше с падением ракеты решила усилить свою противовоздушную оборону. Поэтому Вильнюс ускоряет закупки средств ПВО, а также не будет передавать Украине комплекс NASAMS.



Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что его страна пока не будет передавать Украине ЗРК NASAMS, а предоставит боеприпасы к гаубице PzH 2000, сообщает Delfi.



"Надо сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", - отметил Анушаускас.



По словам руководителя Минобороны Литвы, его страна продолжит оказывать военную помощь Украине и финансовую поддержку. Однако он не раскрыл детали будущих поставок. По словам Анушаускаса, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкой Panzerhaubitze 2000.



Между тем, по словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, армия РФ будет использовать вывезенные с территории Беларуси ракеты С-300 для обстрелов прифронтовых территорий.



"Мы знаем, что Россия делает с ракетами С-300. Это зенитные ракеты, предназначенные для поражения воздушных целей… Россияне имеют целый спектр такого вооружения - это Бук М1, М2, М3, Тор, Панцирь, С-300, С-400 и т.д. Этими комплексами они напитали оккупированные территории и угрожают нашим воздушным силам", - отметил Игнат.



Спикер ВС ВСУ отметил, что российские ракеты С-300 считаются устаревшими. Сначала они применяли их по Украине одиночными залпами, а затем массовыми по прифронтовым городам. Он добавил, что эти ракеты террористические, поскольку оснащены металлическими элементами, которые разлетаются при взрыве и травмируют людей. Чтобы эффективно сбивать ракеты такого типа, нужно, чтобы они запускались с расстояния не менее 100 километров, однако оккупированные территории значительно ближе.



"Если бы эти ракеты выпускались в 100-150 километрах, то можно было высчитать траекторию поражения, но если это в 40 километрах, то точности никакой. Потому эти ракеты летят по мирной инфраструктуре. Поэтому Беларусь передает эти ракеты России, потому что они хотят больше обстреливать прифронтовые города", - подчеркнул Игнат.



Ранее Украина получила от Литвы очередную партию бронетранспортеров М113. Из них 10 оснащены минометами.