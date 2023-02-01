



Литва: нет смысла сохранять присутствие послов РФ в странах ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что странам ЕС не нужно сохранять присутствие послов из РФ.



Об этом он сказал на пресс-конференции в Риге, сообщает Delfi.



"Нет смысла сохранять присутствие посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида", - заявил он.

