



Литва намерена взыскать с Беларуси не менее €120 миллионов из-за мигрантов

Министр юстиции Эвелина Добровольская заявила, что Литва намерена добиваться в МУС ООН от Беларуси минимум €120 миллионов компенсации из-за кризиса нелегальных мигрантов. Об этом сообщает LRT.

“Литва будет просить компенсацию. За ущерб, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и из-за усиления нашего контроля, инфраструктуры, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 миллионов евро”, – сказала Добровольская, добавила, что сумма убытков еще может увеличиться.

По ее словам, в среду МИД Литвы направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитраже. Если за полгода не удастся добиться соглашения в таком формате, дело будет передано в Международный суд ООН.



Литва утверждает, что Беларусь нарушила Протокол о нелегальной иммиграции мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

"Собрано достаточно доказательств, чтобы мы могли утверждать, что белорусский режим в течение двух лет не только целенаправленно толкает людей на территорию Литвы, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могут попасть на территорию Литвы", - отметила Добровольская.

В 2021 году после введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов на границу Евросоюза – Польша, Литва, Латвия – хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Лукашенко намеренно создал миграционный кризис, увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить.



Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая “сама открыла двери для мигрантов”, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.