



Лимор Ливнат: Яффа Бен-Давид - агент Ликуда

Бывший министр образования и видный член Ликуда Лимор Ливнат атаковала главу профсоюза учителей Яффу Бен-Давид.



Ливнат сообщила, что министерство финансов "сделало учителям очень выгодное предложение". Она сказала: “Это правда, что если учитель получает 13 тысяч шекелей в месяц, он может рассчитывать на менее щедрую надбавку, но цель - привлечь в систему молодых учителей”.



Ливнат также заявила, что глава профсоюза учителей Яффа Бен-Надвид “мотивирована политическими соображениями” и “активна в Ликуде”.

