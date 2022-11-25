



"Ликуд" заявил о прогрессе в коалиционных переговорах с "Оцма Йегудит" и ШАС

Партия Биньямина Нетаньиягу "Ликуд" в четверг продолжала медленно, но неуклонно продвигаться вперед в переговорах по формированию коалиции, приближаясь к заключению соглашения с религиозной партией ШАС и ультраправой партией "Оцма Иегудит".



Затянувшиеся переговоры ослабили надежды Нетаниягу на быстрое формирование правительства. Переговоры натолкнулись на препятствия из-за растущих, а иногда и конкурирующих требований его партнеров.



Согласно многочисленным сообщениям СМИ, по новому соглашению партия Итамара Бен-Гвира получит министерство общественной безопасности с расширенными полномочиями, министерство по делам и наследию Иерусалима и министерство развития периферии, Негева и Галилеи.



Однако последнее, ​​как сообщает 12 канал, будет расформировано из-за конфликта с ШАС. Ведомство "периферии" — занимающееся часто более бедные города за пределами центральной части Израиля — перейдет к ШАС, которая рассматривает такие районы как ключевую базу своих избирателей.



Между тем, ШАС получит министерство внутренних дел, а также портфели здравоохранения и социального обеспечения.



Но переговоры с Бецалелем Смотрича, похоже, зашли в тупик.



Смотрич потребовал либо министерство обороны, либо министерство финансов, и Нетаниягу, похоже, в последние дни согласился доверить ему минфин как минимум на первые два года правления. Несмотря на сообщения о прогрессе, переговоры со Смотричем по-прежнему вязнут во взаимных обвинениях: "Религиозный сионизм" утверждал, что Нетаниягу отказался от своих обещаний, а "Ликуд" обвинял крайне правую партию в преувеличенных требованиях в обмен на поддержку будущего правительства.



Сообщается, что в дополнение к первым двум годам работы в Министерстве финансов Смотрич требовал поручить ему вопросы урегулирования и абсорбции репатриантов, а также председательствовать в четырех из 11 комитетов Кнессета, контролируемых коалицией.



Ссылаясь на источники, участвовавшие в переговорах, газета "Гаарец" сообщила, что Смотрич также требовал контроля над гиюром.



В сообщениях указывалось, что "Ликуд" согласился передать Смотричу контроль над гражданской администрацией — частью министерства обороны, которая управляет зоной C в Иудее и Самарии, где все израильские поселенцы и несколько тысяч палестинцев живут под израильским гражданским и военным контролем.



Но в длинном заявлении, опубликованном в среду после сообщений о прогрессе в переговорах, "Религиозный сионизм" обвинил "Ликуд" в постоянном сливе в прессу "лжи" о ходе коалиционных переговоров, утверждая, что "Ликуд" хотел "растоптать, унизить и отодвинуть на второй план" будущее соглашение.



Партия раскритиковала предыдущее, более чем десятилетнее правление Нетаниягу и заявила, что она "обещала, что на этот раз все будет по-другому", ссылаясь на список своих радикальных требований в отношении безопасности, судебной системы, поселений и религиозных вопросов.



Ранее в среду депутат Кнессета от "Ликуд" Ярив Левин, представитель партии на коалиционных переговорах, как сообщается, заявил в частных беседах, что "бредовое" требование Смотрича передать под его контроль Гражданскую администрацию, сформирует "правительство в правительстве"



Срок мандата на формирование правительства истекает 11 декабря, но может быть продлен на две недели.

