



Ликуд: выборы сейчас - коллективное самоубийство правых

Журналист газеты Маарив Анна Барски утверждает, что в Ликуде “с подозрением” относятся к “идее немедленных выборов, в качестве ультимативного референдума по правовой реформе”.



Идея идти на выборы как на "окончательный референдум" по вопросам изменения судебной системы вызвала значительную оппозицию в рядах Ликуда. По данным опубликованных в конце недели последних опросов которым правый лагерь Нетаниягу находится на электоральном минимуме.



По мнению ряда официальных лиц Ликуда, "выборы сегодня- это самый верный путь к коллективному самоубийству правого лагеря". Сегодня, когда правый лагерь находится на самом низком уровне, опросы - это самый прочный клей для правящей коалиции".



В коалиции все громче раздаются голоса которые призывают "отложить тему реформы, а если и продвигать ее - то только по согласию. Отныне мы должны вкладывать средства в восстановление позиций этого правительства. Только после того, как мы добьемся успехов в области экономики и личной безопасности граждан, когда нам удастся улучшить ситуацию в арабском обществе - только тогда мы сможем думать о выборах. Сейчас у нас нет общественного кредита, все растрачено в истории с реформами".



Между тем, основное беспокойство в Ликуде вызывает вопрос о законе о воинской повинности и требования членов партии Яадут А-Тора продвинуть закон, который окончательно освободил бы студентов йешивот от воинской службы - без санкций и квот, а также предусматривал бы защиту от возможной дисквалификации закона судом. Ожидается, что министр юстиции Ярив Левин, возглавляющий комитет по разработке проекта закона о воинской повинности, проведет слушания на следующей неделе.

