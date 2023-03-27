



Ликуд: все, кто пытаются остановить реформу, потеряют наше доверие

В понедельник, 27 марта, представители "Ликуда" призвали министров и членов коалиции не останавливать законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Соответствующее письмо подписано 350 членами фракции и около 2000 партийных активистов.



"Мы, члены и активисты движения, руководители отделений и организаций, призываем вас сделать все возможное, чтобы реформа была проведена, а израильский народ, наконец, получил правительство, которое может руководить страной в соответствии с пожеланиями избирателей", — сказано в письме.



По словам представителей "Ликуда", нельзя допустить, чтобы БАГАЦ "отменял решения избирателей". Они призвали сделать все необходимое, чтобы "установить подлинную демократию в Государстве Израиль".



"В связи с этим любой, кто предпримет действия, направленные на прекращение законодательного процесса в ближайшие дни, лишится нашего доверия в будущем, поскольку это нанесет по нему серьезный удар", - добавили они.



Представители "Ликуда" поддержали министра юстиции Ярива Левина и призвали других министров и членов правящей партии завершить начатое.



"Эту нелепую ситуацию, в которой судебная власть управляет страной, давно пора было остановить", - добавили они.