



"Ликуд" в гневе из-за слов Михаэли про блокаду Сары Нетаниягу

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли заявила, что блокада протестующими парикмахерской на Кикар Ха Медина, где находилась Сара Нетаниягу, было "важным шагом в борьбе".



В ответ на ее слова, "Ликуд" призвала лидеров оппозиции осудить эти слова.



"Мы призываем Яира Лапида и всех лидеров оппозиции немедленно осудить опасные слова Мейрав Михаэли, которая сказала о блокаде жены премьер-министра Сары Нетаниягу, что это "важный шаг в борьбе", - сказано в заявлении.



По данным "Ликуда", Лапид и оппозиция вместо диалога "разжигают анархию, насильственные беспорядки и блокируют израильскую экономику".



"Слова Михаэли поощряют насилие и переходят все красные линии. Лапид и оппозиция должны немедленно осудить ее и прекратить подстрекательства", — подчеркнули в "Ликуде".

