



“Ликуд“ требует от союзников-харедим компромисса по освобождению от службы

Высокопоставленные лица партии “Ликуд” заявили членам ультраортодоксальных фракций коалиции, что им придется пойти на компромисс по законопроекту, освобождающему студентов ешивы от военной службы, пишет Ynet.



Ссылаясь на источники в “Ликуде”, издание отмечает, что члены партии подчеркнули своим собеседникам-харедим, что мера, которую они требуют, не имеет достаточной коалиционной поддержки, чтобы пройти в Кнессете. Сообщается, что они также заявили, что если не будет компромисса, не будет и закона.



“Голдкнопф должен соприкоснуться с израильской реальностью“, — цитирует издание неназванного представителя “Ликуда“.



