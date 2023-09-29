



"Ликуд" требует от полиции остановить протесты у домов министров

"Ликуд" подала апелляцию против решения начальника полицейского участка в Кфар-Сабе Шарон Манор разрешить демонстрации возле домов министров.



Обращение адресовано начальнику Центрального округа полиции Ави Битону.



"Это противоречит закону и руководящим принципам в остальной части страны, согласно которым, демонстранты не могут подходить ближе, чем на 200 метров", - сказано в документе.



В "Ликуде" пояснили, что отмена таких ограничений создает "реальную угрозу" насилия и нарушения общественного порядка.