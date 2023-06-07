



“Ликуд”: То, чего требовал Ганц в 2020, внезапно стало концом демократии в 2023

Партия “Ликуд” нанесла ответный удар лидеру партии “А-Махане а-Мамлахти” Бени Ганцу, заявляя, что, в отличие от его сегодняшней позиции, он когда-то поддерживал включение двух членов коалиции в спорный Отборочный комитет судей.



“Ликуд” ссылается на тот факт, что во время правительства единства, которое Ганц создал вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в 2020 году, он потребовал, чтобы коалиция назначила оба места в комитете, которые занимают депутаты.



“То, чего требовал Бени Ганц в коалиционном соглашении в 2020 году, внезапно стало концом демократии в 2023 году”, – насмешливо заявляет “Ликуд”.

В то время Ганц добивался, чтобы одно из мест было занято кандидатом от “Ликуда”, а другое – его партией, которая в настоящее время находится в оппозиции.