Ликуд: сообщения о давлении Нетаниягу на Левина - фейк
Сообщение СМИ о разговорах премьер-министра Биньямина Нетаниягу с министром юстиции Яривом Левиным относительно компромисса по правовой реформе не соответствует действительности.
Об этом сказали в "Ликуде".
Уточняется, что не было никаких дискуссий на тему смягчения или замораживания законодательных процессов по реформе.
Ранее 12-й канал сообщил, что Нетаниягу и Левин встречались в пятницу, воскресенье и понедельник. Премьер призывал министра как можно скорее пойти на компромисс, чтобы минимизировать ущерб на дипломатическом, экономическом и внутреннем фронтах.