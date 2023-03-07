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Ликуд: сообщения о давлении Нетаниягу на Левина - фейк
07.03.2023 21:45 Алина Груднева

Ликуд: сообщения о давлении Нетаниягу на Левина - фейк

Сообщение СМИ о разговорах премьер-министра Биньямина Нетаниягу с министром юстиции Яривом Левиным относительно компромисса по правовой реформе не соответствует действительности.

Об этом сказали в "Ликуде".

Уточняется, что не было никаких дискуссий на тему смягчения или замораживания законодательных процессов по реформе.

Ранее 12-й канал сообщил, что Нетаниягу и Левин встречались в пятницу, воскресенье и понедельник. Премьер призывал министра как можно скорее пойти на компромисс, чтобы минимизировать ущерб на дипломатическом, экономическом и внутреннем фронтах.



 

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