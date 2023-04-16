



Ликуд: соглашение по новому законопроекту о ЦАХАЛе еще не достигнуто

Партия “Ликуд” заявляет, что пока не достигнуто соглашение о переговорах по разработке нового закона о призыве в ЦАХАЛ.



“Пока нет согласия по законопроекту”, — говорится в заявлении партии.



Сообщается, что предложение понизит возраст окончательного освобождения от армии с нынешних 26 до 23 лет. Согласно сообщениям, министр финансов Бецалель Смотрич хочет, чтобы он был еще ниже до 21 года, в то время как министр обороны Йоав Галант считает, что он не может быть ниже, чем 23.



