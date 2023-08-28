



“Ликуд” раскритиковал Эхуда Барака за видео, сравнивающее Нетаниягу с Гитлером



Партия “Ликуд” раскритиковала бывшего премьер-министра Эхуда Барака за репост видео, в котором профессор сравнивает премьер-министра Биньямина Нетаниягу с множеством лидеров, потерявших связь с реальностью, включая Адольфа Гитлера.



Барак, известный критик правительства, опубликовал в марте видео профессора Ицхака Адизеса, в котором говорится, что “увольнение Нетаниягу министра обороны Йоава Галанта свидетельствует о том, что он полон решимости потянуть за собой страну, чтобы остаться у власти”. (Напомним, Галант был быстро восстановлен в должности.) Адизес сравнил Нетаниягу со Слободаном Милошевичем, Дональдом Трампом и даже с Гитлером.



Партия “Ликуд” выступила с резким заявлением, в котором говорится, что Барак “продолжает подстрекать к убийству премьер-министра Израиля и сравнивает его с Гитлером”. В заявлении также содержится критика полиции и судебных органов за бездействие.



“После десятков жалоб на таких подстрекателей, где же правоохранительные органы, которые не вызвали его на допрос?” – спрашивает “Ликуд”.



