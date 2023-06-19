



Ликуд против Тали Готлиб



В воскресенье партия Ликуд выступила с опровержением заявления депутата Тали Готлиб о том, что Нетаниягу просил ее голосовать за Карин Эльхарар в ходе избрания представителей Кнессета в комитет по назначениям судей. "Все, что от нее требовалось, это поддержать коалиционную дисциплину и снять свою кандидатуру", - заявили в партии.



Считается, что премьер дал указание коалиции проголосовать против и Готлиб и Эльхарар, что дало бы ему еще месяц на приведение коалиции в порядок перед проведением нового голосования.



В четверг представитель коалиции Ликуд Офир Кац объявил о ряде санкций против Готлиб. Она будет отстранена от работы в парламентских комитетах, включая место во влиятельном комитете по конституции, закону и правосудию, которому было поручено продвигать законодательство о реформировании судебной системы.



По словам Каца, Готлиб будет запрещено вносить какие-либо законопроекты и официально выступать от имени партии Ликуд на заседаниях Кнессета.