



Ликуд против "Братьев-мусульман" в правительстве

Председатель РААМ Мансур Аббас обвинил Биньямина Нетаниягу в том, что тот ведет "подстрекательскую кампанию" против арабских депутатов, обвиняя тех в поддержке террора.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 27 августа.

"Придет время, чтобы мы ответили на все это подстрекательство. Нетаниягу, который вел с нами переговоры, обвиняет нас в том, что мы сторонники терроризма. Если бы мы были сторонниками террора, мы были бы совсем в другом месте", - сказал Аббас.

Он подчеркнул, что обычно не раскрывает политические разговоры или переписку, но "есть предел".

"Нетаниягу нарушает наше демократическое и гражданское право быть партнерами. Надеюсь, нам удастся получить большинство и мы сформируем правительство перемен. Кто его возглавит, зависит от результатов выборов", - подчеркнул он.

В ответ Ликуд объявила, что, в отличие от Яира Лапида, партия Нетаниягу "не согласился никогда на включение "Братьев-мусульман" в состав правительства".

"Дело в том, что в 2019 году, когда у правых было 60 мандатов, Нетаниягу отказался от предложений Мансура Аббаса поддержать формирование правительства во главе с Ликудом, и именно поэтому мы пошли на выборы", - сказано в заявлении.

Уточняется, что сейчас перед избирателями стоит выбор - "стабильное национальное правительство на 4 года во главе с Ликудом или правительство Лапида с "Братьями-мусульманами" и Объединенным списком".

"Председатель Раама в ярости из-за кампании Ликуда и утверждает, что это "подстрекательство против РААМ и арабских депутатов Кнессета", - подчеркнули в Ликуде.