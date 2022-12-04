



Ликуд против Ави Маоза: он нам не нужен, нам хватит 63 мандатов

Высокопоставленные представители Ликуда критикуют коалиционное соглашение, в котором определено, что председатель партии Ноам Ави Маоз будет занимать должность заместителя министра в канцелярии премьер-министра, и возглавлять "управление еврейской национальной идентичности" и влиять на учебные программы. Об этом сообщает газета Исраэль Ха йом.



Представители Ликуда заявили газете, что "по их оценкам, если Ави Маоз продолжит отнимать слишком много времени у Нетаниягу и продолжит выступать против парада гордости, он окажется вне коалиции. Он не нужен, без него есть 63 мандата".