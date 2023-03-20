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Ликуд проголосовал за “восстановлении баланса в Отборочной комиссии судей”
20.03.2023 20:08 Ирина Демьянова

Ликуд проголосовал за “восстановлении баланса в Отборочной комиссии судей”

Фракция “Ликуда” в Кнессете голосует за одобрение нового предложения коалиции об установлении политического контроля над Отборочной комиссией судей.

Партия заявляет, что “подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, который восстанавливает баланс в Комиcсии по отбору судей и положит конец недемократическому государству, в котором судьи назначают себя сами“.

В нем утверждается, что “эта система, согласно которой представители общественности избирают судей, принята почти во всех демократиях мира. Утверждение о том, что прекращение системы, посредством которой судьи назначают себя сами, является концом демократии, необоснованно“.

Пока непонятно, сколько членов партии проголосовало против предложения.

 

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