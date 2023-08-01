



Ликуд предупредил БАГАЦ

Вечером 31 июля Ликуд опубликовал заявление с обращением к БАГАЦу в преддверии ожидаемых слушаний об отмене поправки к "Основному закону: Судебная власть", ограничивающую возможность суда применять основание разумности.



"Правительства Израиля всегда тщательно соблюдали закон и решения суда, а суд всегда тщательно соблюдал Основные законы", - говорится в заявлении партии.



"Эти два принципа лежат в основе верховенства закона в Израиле и баланса ветвей власти в любой демократической стране. Любое отклонение от одного из этих принципов нанесет серьезный ущерб израильской демократии, которая в эти дни требует спокойствия, диалога и ответственности", - говорится далее в заявлении "Ликуда".



Заявление Ликуда последовало за историческим сообщением о том, что все 15 судей Верховного суда войдут в состав коллегии, которая будет рассматривать и обсуждать петиции против принятого неделю назад закона "Об основании разумности".



На прошлой неделе судья Давид Минц постановил, что слушания по семи петициям, поданным против этого закона, состоятся 12 сентября. Однако он отклонил ходатайства о принятии временного судебного постановления, запрещающего вступление закона в силу до вынесения судом решения по петициям.