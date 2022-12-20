



Ликуд предложил Зеэву Элькину пост министра абсорбции



Пока Ликуд ведет переговоры с будущими партнерами по коалиции, высокопоставленный представитель партии предложил министру Зеэву Элькину войти в шестое правительство Нетаниягу.



Согласно сообщению Янира Козина на радио Галей ЦАХАЛ, высокопоставленный чиновник предложил Элькину уйти из Кнессета , после чего его назначат министром в правительстве и членом кабинета политической безопасности. Ликуд предлагает Элькину пост министра абсорбции.





Цель Ликуда - создать “умеренный фланг” или его видимость в правительстве. Элькин отказался от этого предложения.