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Ликуд предложил Зеэву Элькину пост министра абсорбции
20.12.2022 09:44 Аркадий Бочаровский

Ликуд предложил Зеэву Элькину пост министра абсорбции


Пока Ликуд ведет переговоры с будущими партнерами по коалиции, высокопоставленный представитель партии  предложил министру Зеэву Элькину войти в шестое правительство Нетаниягу.

Согласно сообщению Янира Козина на радио Галей ЦАХАЛ, высокопоставленный чиновник предложил Элькину уйти из Кнессета , после чего его назначат министром в правительстве и членом кабинета политической безопасности. Ликуд предлагает  Элькину пост министра абсорбции.


Цель Ликуда - создать “умеренный фланг” или его видимость в правительстве. Элькин отказался от этого предложения.

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