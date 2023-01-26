



Ликуд предложил запретить сторонникам бойкота Израиля баллотироваться в Кнессет

Новый законопроект, предложенный депутатами от партии "Ликуд", направлен на добавление к существующим законам пункта, запрещающего любому лицу или партии, которые "поддерживают бойкот Государства Израиль", баллотироваться в Кнессет.



Об этом сообщает KAN.



"В последние годы растет угроза бойкота Израиля. Художники отменяют свое участие в мероприятиях в Израиле, равно как и банки и инвестиционные фирмы. Человек, призывающий к бойкоту Израиля, наносит прямой вред Израилю", - говорится в преамбуле к законопроекту.



Законопроект продвигает депутат Элияху Ревиво. По его словам, законопроект "положит конец тем дням, когда выборные должностные лица работают против государства на мировой арене и не несут наказания".



"Пришло время дистанцироваться от Кнессета тем, кто поддерживает бойкот Израиля", - заявил он.