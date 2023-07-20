



Ликуд предложил закон о разжаловании в рядовые и лишении пенсии за отказничество



Депутат Моше Песель от Ликуда выдвинул законопроект о борьбе с отказом от службы в резерве.



Согласно положениям законопроекта каждый, кто числится в резерве и призывает к отказу от службы или ставит свою подпись под такого рода призывами, будет разжалован в рядовые и лишен военной пенсии.



Корреспондент 12-го канала Дафна Лиэль, публикующая данную информацию комментирует: “Это настолько несоразмерно, что, как представляется, является скорее средством нейтрализации и запугивания, нежели чем-то, что может реально пройти через Кнессет”.

