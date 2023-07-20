Новости » Политика
Ликуд предложил закон о разжаловании в рядовые и лишении пенсии за отказничество
20.07.2023 09:31 Аркадий Бочаровский

Ликуд предложил закон о разжаловании в рядовые и лишении пенсии за отказничество


Депутат Моше Песель от Ликуда выдвинул законопроект о борьбе с отказом от службы в резерве.

Согласно положениям законопроекта каждый, кто числится в резерве и призывает к отказу от службы или ставит свою подпись под такого рода призывами, будет разжалован в рядовые и лишен военной пенсии. 

Корреспондент 12-го канала Дафна Лиэль, публикующая данную информацию комментирует: “Это настолько несоразмерно, что, как представляется, является скорее средством нейтрализации и запугивания, нежели чем-то, что может реально пройти через Кнессет”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы