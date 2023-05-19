



"Ликуд" потерял три места за неделю - опрос

Если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу получила бы 25 мест, что на три места меньше по сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе после операции "Щит и стрела", согласно новому опросу, проведенному группой доктора Менахема Лазара.



Таким образом "Ликуд" вернулся на позиции, которые занимал две назад до начала операции.



Партия "Маханэ Мамлахти" Бени Ганца получит 28 мест по сравнению с 27 на прошлой неделе и 31 две недели назад.



На вопрос, кто больше подходит на пост премьер-министра, 42% респондентов ответили, что Ганц, а 38% - Нетаниягу.



Семьдесят два процента респондентов, проголосовавших за коалиционные партии, сказали Нетаниягу, а 13% - назвали Ганца.



85 процентов респондентов, проголосовавших за оппозиционные партии, назвали Ганца, а 4 процента - Нетаниягу.



Другими партиями, которые получат мандаты, согласно опросу, были "Еш Атид" (16) , "Шас" (9), "Яадут а-Тора" (8), Религиозная сионистская партия (7), НДИ и "Хадаш-Тааль" (по 6 каждая), "Мерец", "Оцма Йегудит" и "Раам" (по 5 мандатов).



Партиями, набравшими менее 3,25% избирательного порога, были "Авода" с 2% голосов по сравнению с 2,9% две недели назад и "Балад" с 1,8%.



Опрос проходил 17-18 мая. Респондентами стали 513 человек, а погрешность составила 4,3%.

