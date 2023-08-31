Ликуд подала жалобу из-за плакатов с Нетаниягу и Mein Kampf
"Ликуд" подала жалобу в полицию после того, как протестующий против правовой реформы на демонстрации размахивали плакатом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, надпись на котором гласила Mein Kampf.
Партия обвинила их в подстрекательстве к насилию.
"Пропаганда, изображающая премьер-министра Биньямина Нетаниягу на фоне нацистских мотивов, подстрекает его убить", — сказано в заявлении "Ликуда".
Скандальный плакат был замечен перед офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в Тель-Авиве на "массовой демонстрации поддержки", которую организовали "ветераны спецназа".