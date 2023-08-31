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Ликуд подала жалобу из-за плакатов с Нетаниягу и Mein Kampf
31.08.2023 17:48 Алина Груднева

Ликуд подала жалобу из-за плакатов с Нетаниягу и Mein Kampf

"Ликуд" подала жалобу в полицию после того, как протестующий против правовой реформы на демонстрации размахивали плакатом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, надпись на котором гласила Mein Kampf.

Партия обвинила их в подстрекательстве к насилию.

"Пропаганда, изображающая премьер-министра Биньямина Нетаниягу на фоне нацистских мотивов, подстрекает его убить", — сказано в заявлении "Ликуда".

Скандальный плакат был замечен перед офисом юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в Тель-Авиве на "массовой демонстрации поддержки", которую организовали "ветераны спецназа".
 

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