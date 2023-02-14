



Ликуд подал жалобу в полицию на Ольмерта за подстрекательство



Партия Ликуд подала жалобу в полицию на бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта за его подстрекательство против правительства.



Вчера Ольмерт пришел на демонстрацию, проходившую у здания Кнессета, и сказал: "Хорошо видеть 100 000 человек, но это не то, что приведет к настоящей борьбе. Настоящая борьба прорвется через эти барьеры и вступит в настоящую войну, которая ведется не речами, а в битве лицом к лицу, плечом к плечу - вот что будет здесь".

