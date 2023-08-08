



"Ликуд" подал жалобу в полицию на адвоката

Партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" подала жалобу в полицию против адвоката Офера Барталя.



Согласно заявлению, его обвиняют в подстрекательствах в отношении премьер-министра.



"Мы требуем от прокуратуры и правохранительных органов принять жесткие меры против развязанного в СМИ подстрекательства против премьер-министра Нетаниягу и членов коалиции", - сказано в заявлении.



Таким образом в партии прокомментировали слова адвоката, который ранее обозвал Нетаниягу "иранским шпионом".