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"Ликуд" подал жалобу в полицию на адвоката
08.08.2023 20:35 Алина Груднева

"Ликуд" подал жалобу в полицию на адвоката

Партия Биньямина Нетаниягу "Ликуд" подала жалобу в полицию против адвоката Офера Барталя.

Согласно заявлению, его обвиняют в подстрекательствах в отношении премьер-министра.

"Мы требуем от прокуратуры и правохранительных органов принять жесткие меры против развязанного в СМИ подстрекательства против премьер-министра Нетаниягу и членов коалиции", - сказано в заявлении.

Таким образом в партии прокомментировали слова адвоката, который ранее обозвал Нетаниягу "иранским шпионом".

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