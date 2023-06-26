



“Ликуд” подал жалобу на Эхуда Барака

Партия Ликуд в воскресенье подала жалобу в полицию на бывшего премьер-министра Эхуда Барака, требуя начать расследование против него за "его высказывания, которые являются преступлениями подстрекательства, публикации подстрекательства и нанесения ущерба правопорядку и обществу".



Жалоба последовала за замечаниями, сделанными Бараком на демонстрации против судебной реформы, которая прошла на улице Каплан в Тель-Авиве в субботу вечером, во время которой он сказал: “Мы должны усилить борьбу и прибегнуть к гражданскому неповиновению. Я призываю каждого гражданина к подготовиться к этому испытанию гражданского неповиновения и ответить на призыв, когда он придет”.



В жалобе на Барака говорится: “В то время как Барак пытался замаскировать преступность своих высказываний фразами “ненасильственное” и “гражданское неповиновение”, эти фразы никак не меняют конкретную суть деяния, являющегося призывом к неповиновению закона, что является призывом к насилию и нарушению законности и общественного порядка в стране”.



