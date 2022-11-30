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30.11.2022 08:35 Аркадий Бочаровский

Ликуд - партнерам по коалиции: изменений в Законе о Возвращении не будет

Ликуд передал партнерам по коалиции заявление о том, что партия выступает против требования изменить "пункт о внуках" в Законе о Возвращении в рамках коалиционных соглашений.

Ликуд предупреждает об этом - несмотря на совместное требование всех партий будущей коалиции. Информация об этом публикуется радио Решет Бет.

Партии, подавшие запрос, - ШАС, Яадут А-Тора, религиозный сионизм и Оцма Йегудит - считают, что это вызвано опасением навредить отношениям между Израилем и еврейством диаспоры. Четыре партии еще не решили, как реагировать на позицию Ликуда и станет ли она причиной кризиса в коалиционных переговорах.

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