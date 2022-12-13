



Ликуд отрицает, что согласился с требованиями с Яадут А-Тора

Источники в Ликуде отрицают положения соглашения с Яадут А-Тора: "Вопреки публикации 12-го канала, опубликованный список - это список требований Яадут А-Тора, а не соглашение, на которое подписал Ликуд. Например, Ликуд не согласен с запретом на остановку производства электроэнергии в Шаббат, расширением сегрегированных пляжей и другими вещами, которые поднимались на переговорах. Любое окончательное соглашение сохранит статус-кво, который был привычным на протяжении многих лет в вопросах религии и государства."



Однако после опровержения официальных представителей Ликуда председатель партии Яадут А-Тора Ицхак Голдкнопф заявил, что "все закрыто". Но уже через час его офис опубликовал уведомление об отказе: "В данный момент стороны все еще ведут переговоры по формированию коалиционного соглашения. Заявление о том, что "все закрыто", вовсе не относится к публикации требований, которые были приписаны ультраортодоксальным партиям".



