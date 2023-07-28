



“Ликуд” отозвал законопроект о разделении обязанностей юридического советника

Партия "Ликуд" отозвала законопроект о разделении должности юридического советника, который был предложен 26 июля третьей частью членов партии. Закон был предложен всего за несколько дней до того, как Кнессет уходит на летние каникулы.



Отозванный законопроект разделил бы ответственность юридического советника, лишив его контроля над государственным обвинением и оставив только роль юрисконсульта правительства. Предлагаемый закон лишит юридического советника полномочий преследовать в судебном порядке премьер-министра и членов его кабинета и тем самым, по мнению авторов законопроекта, предотвратит структурный конфликт интересов.



Законопроект был отозван в четверг депутатом от “Ликуда” Эли Далалем.



“В свете моего нежелания продвигать его в нынешнем Кнессете и искреннего стремления к переговорам, компромиссам и достижению договоренностей с моими коллегами по оппозиции, я решил отозвать закон. Я надеюсь, что мы достигнем широких договоренностей относительно необходимого баланса между властями", – сказал Далаль, объясняя свои действия.