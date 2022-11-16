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Ликуд отменил запланированные на сегодня  переговоры
16.11.2022 08:11 Аркадий Бочаровский

Ликуд отменил запланированные на сегодня  переговоры


Утром 16 ноября партия Ликуд сообщила представителям религиозных сионистов и Яадут А-Тора, что запланированные на сегодня переговоры и встречи отменены. 

До сих пор не удалось достичь прорыва в вопросе о распределении министерских постов, а на встрече, состоявшейся вчера в Кнессете между председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу и председателем религиозных сионистов Бецалелем Смотричем между ними возникла напряженность, и стороны не пришли к соглашению.

Вчера Нетаниягу заявил на встрече со Смотричем, что он против назначения его на пост министра обороны в следующем правительстве.

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