



Ликуд отменил запланированные на сегодня переговоры



Утром 16 ноября партия Ликуд сообщила представителям религиозных сионистов и Яадут А-Тора, что запланированные на сегодня переговоры и встречи отменены.



До сих пор не удалось достичь прорыва в вопросе о распределении министерских постов, а на встрече, состоявшейся вчера в Кнессете между председателем Ликуда Биньямином Нетаниягу и председателем религиозных сионистов Бецалелем Смотричем между ними возникла напряженность, и стороны не пришли к соглашению.



Вчера Нетаниягу заявил на встрече со Смотричем, что он против назначения его на пост министра обороны в следующем правительстве.