



Ликуд осуществит конституционные изменения, и Кнессет не распустят

В "Ликуде" учатся у своих политических оппонентов. Будущая правящая партия планирует конституционные изменения, которые предотвратят свержение правительства. Член Кнессета Элияху Равиво дал интервью радио 104.5FM и рассказал о серии законопроектов, над которыми он работает.



Один из них - закон, согласно которому для свержения правительства в первый год его пребывания у власти потребуется большинство в 70 членов Кнессета вместо 61 сегодня.



Напомним, что впервые нечто подобное - закон о стабильности правительства, был представлен списком Махане Ха-Мамлахти перед выборами. Согласно законопроекту, Кнессет может быть распущен только большинством в 70 членов Кнессета, и, кроме того, непринятие бюджета не приведет к автоматическому роспуску



Еще одна поправка к закону, о которой говорил депутат Равиво, - это поправка о том, что только один из лидеров двух крупнейших фракций в Кнессете может представить кандидатуру на пост премьер-министра.