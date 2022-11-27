Новости » Политика
Ликуд осуществит конституционные изменения, и Кнессет не распустят
27.11.2022 14:02 Аркадий Бочаровский

Ликуд осуществит конституционные изменения, и Кнессет не распустят

В "Ликуде" учатся у своих политических оппонентов. Будущая правящая партия планирует конституционные изменения, которые предотвратят свержение правительства. Член Кнессета Элияху Равиво дал интервью радио 104.5FM и рассказал о серии законопроектов, над которыми он работает. 

Один из них - закон, согласно которому для свержения правительства в первый год его пребывания у власти потребуется большинство в 70 членов Кнессета вместо 61 сегодня. 

Напомним, что впервые нечто подобное  - закон о стабильности правительства, был представлен  списком Махане Ха-Мамлахти перед выборами. Согласно законопроекту,  Кнессет может быть распущен только большинством в 70 членов Кнессета, и, кроме того, непринятие бюджета не приведет к автоматическому роспуску 

 Еще одна поправка к закону, о которой говорил депутат Равиво, - это поправка о том, что только один из лидеров двух крупнейших фракций в Кнессете может представить кандидатуру на пост премьер-министра. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы