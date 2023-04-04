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"Ликуд": оппозиция пытается устроить нам образовательный сериал на переговорах
04.04.2023 12:52 Евгения Маркова

"Ликуд": оппозиция пытается устроить нам образовательный сериал на переговорах

Источник в партии "Ликуд" сообщил в разговоре с 7 каналом, что переговорные группы оппозиции по правовой реформе в резиденции президента "устраивают образовательный сериал", выступая против правящей партии вместо того, чтобы договариваться.

"Они тратят время на моральные проповеди вместо достижения договоренностей, очевидно, что цель оппозиции, даже в резиденции президента, — свергнуть правое правительство, а не достичь взаимопонимания", - сообщил источник.
 

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