



"Ликуд": оппозиция пытается устроить нам образовательный сериал на переговорах

Источник в партии "Ликуд" сообщил в разговоре с 7 каналом, что переговорные группы оппозиции по правовой реформе в резиденции президента "устраивают образовательный сериал", выступая против правящей партии вместо того, чтобы договариваться.



"Они тратят время на моральные проповеди вместо достижения договоренностей, очевидно, что цель оппозиции, даже в резиденции президента, — свергнуть правое правительство, а не достичь взаимопонимания", - сообщил источник.

