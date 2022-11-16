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Ликуд объявил о прогрессе в переговорах с Бен-Гвиром
16.11.2022 19:27 Алина Груднева

Ликуд объявил о прогрессе в переговорах с Бен-Гвиром

Биньямин Нетаниягу провел переговоры с председателем Оцма-Йехудит Итамаром Бен-Гвиром.

 
По данным представителей Ликуда, встреча прошла в позитивном ключе.
 
"Между Ликудом и Оцма-Йехудит был достигнут значительный прогресс", - сказано в сообщении. 
 
Другие подробности пока что не предоставлены. 
 
Отметим, что продолжаются "забуксовавшие" коалиционные переговоры. Ранее Нетаниягу также встретился с лидером ШАС Арье Дери, чтобы обсудить портфель министерства финансов.

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