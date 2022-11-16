



Ликуд объявил о прогрессе в переговорах с Бен-Гвиром

Биньямин Нетаниягу провел переговоры с председателем Оцма-Йехудит Итамаром Бен-Гвиром.

По данным представителей Ликуда, встреча прошла в позитивном ключе.

"Между Ликудом и Оцма-Йехудит был достигнут значительный прогресс", - сказано в сообщении.

Другие подробности пока что не предоставлены.