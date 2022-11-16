Ликуд объявил о прогрессе в переговорах с Бен-Гвиром
Биньямин Нетаниягу провел переговоры с председателем Оцма-Йехудит Итамаром Бен-Гвиром.
По данным представителей Ликуда, встреча прошла в позитивном ключе.
"Между Ликудом и Оцма-Йехудит был достигнут значительный прогресс", - сказано в сообщении.
Другие подробности пока что не предоставлены.
Отметим, что продолжаются "забуксовавшие" коалиционные переговоры. Ранее Нетаниягу также встретился с лидером ШАС Арье Дери, чтобы обсудить портфель министерства финансов.