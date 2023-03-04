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Ликуд обвинил Дана Халуца ​​в подстрекательстве – Куда смотрят правоохранители?
04.03.2023 18:05 Наталья Богинская

Ликуд обвинил Дана Халуца ​​в подстрекательстве – Куда смотрят правоохранители?

Партия “Ликуд” выступила с заявлением после того, как бывший военный главнокомандующий Дан Халуц сказал, что Биньямин Нетаниягу больше не является израильским патриотом.

“Дан Халуц обвиняет в отсутствии патриотизма премьер-министра, потерявшего брата, бойца и командира “Сайерет Маткаль”, раненого в операции по освобождению заложников”, – говорится в заявлении партии. “Дан Халуц продолжает бредовую и опасную линию подстрекательства, сравнивая премьер-министра Нетаниягу с Гитлером”.

“Это открытое подстрекательство к убийству. Куда смотрит правоохранительная система?”, – также говорится в заявлении.

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