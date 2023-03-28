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"Ликуд" обратилась в полицию из-за подстрекательств в убийству Нетаниягу
28.03.2023 17:07 Алина Груднева

"Ликуд" обратилась в полицию из-за подстрекательств в убийству Нетаниягу

"Ликуд" подала в полицию жалобу на Гиору Хамицера за грубое подстрекательство к насилию и убийству в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщил глава правительства в Telegram.

Также была подана жалоба на левых протестующих, которые сжигали фотографии премьер-министра.

"Мы ожидаем, что полиция и прокуратура примут незамедлительные и решительные меры против подстрекательства и проявлений насилия в отношении премьер-министра и политических деятелей", - сообщает "Ликуд".
 

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