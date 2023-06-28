



"Ликуд" о словах Альшейха: требуем расследования

В "Ликуде" отреагировали на заявления бывшего начальника полиции Рони Альшейха о надеждах на то, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уйдет в отставку после предъявления ему обвинений.



Соответствующее заявление было обнародовано днем, 28 июня.



"Альшейх раскрыл, что политический переворот не сработал, как планировался. Он признал, что предполагал, что предъявление обвинения премьер-министру Нетаниягу заставит его уйти в отставку, а "Ликуд" заменит его кем-то другим", - сказано в заявлении.



По данным "Ликуда", единственное, что помешало "его плану политического переворота", — это твердая позиция Нетаниягу и его настойчивость в борьбе за раскрытие правды.



"Признание Альшейха требует возбуждения против него и сообщников по фабрикации дел расследования, чтобы выявить мотивы предъявления обвинения действующему премьер-министру", - отметили в "Ликуде".



Ранее министр связи Шломо Кари также обратился к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с требованием немедленно начать расследование против Альшейха.



А бывший юридический советник Авихай Мандельблит сказал, что слова его друга не отражают процедуру принятия решений в прокуратуре по делам Нетаниягу.



Сегодня утром Альшейх фактически признал, что "расследования о коррупции Нетаниягу" были начаты не для того, чтобы установить истину в суде, а для того, чтобы заставить премьера уйти в отставку.