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Ликуд о шансах назначений Май Голан генеральным консулом в Нью-Йорке
23.04.2023 07:41 Аркадий Бочаровский

Ликуд о шансах назначений Май Голан генеральным консулом в Нью-Йорке


на фоне слухов о возможном назначении министра Май Голан генеральным консулом  в Нью-Йорке, высокопоставленный чиновник Ликуда выступил с комментариями и разъяснил, каковы шансы Голан быть назначенной на эту должность.

"Вопрос все еще открыт, но на данный момент больше шансов назначить Боаза Бисмута послом во Франции, чем назначить Май Голан в консульство в Нью-Йорке", - утверждает тот же источник, - "следует отметить, что Нетаниягу должен назначить только одного из двух, чтобы провести представителя друзов в Кнессет".

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