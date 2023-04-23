



Ликуд о шансах назначений Май Голан генеральным консулом в Нью-Йорке



на фоне слухов о возможном назначении министра Май Голан генеральным консулом в Нью-Йорке, высокопоставленный чиновник Ликуда выступил с комментариями и разъяснил, каковы шансы Голан быть назначенной на эту должность.



"Вопрос все еще открыт, но на данный момент больше шансов назначить Боаза Бисмута послом во Франции, чем назначить Май Голан в консульство в Нью-Йорке", - утверждает тот же источник, - "следует отметить, что Нетаниягу должен назначить только одного из двух, чтобы провести представителя друзов в Кнессет".